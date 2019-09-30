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Park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız genç motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere kurtarılamadı.

30.09.2019 11:33Park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan kasksız genç motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere kurtarılamadı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alanya'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan 23 yaşındaki Raşit Çakal yönetimindeki 07 NOK 71 plakalı motosiklet, karayolları karşısında park halindeki 42 DBY 22 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Çakal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çakar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada motosiklet sürücüsünün kask takmadığı belirtildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Mahallesi, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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