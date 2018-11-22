Park Halindeki Kamyonun Kasası Alev Aldı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:02



22 Kasım 2018 Perşembe 11:02

TOKAT'ta park halindeki kamyonun kasasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, gece Gülbahar Hatun Mahallesi Plevne Caddesi'nde meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan Öncü, dün akşam saatlerinde 60 BG 678 plakalı kamyonu park ederek cadde üzerinde bulunan evine gitti. Bir süre sonra kamyonun kasası bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kamyonun kasasından dumanların çıktığını gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonun kasasında hasar oluşurken, polis soruşturma başlattı.- Tokat