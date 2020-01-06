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Park halindeki midibüs kundaklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

06.01.2020 01:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 01:08 Park halindeki midibüs kundaklandı
'nin ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale gelirken, 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. 3406 sokak üzerinde bulunan boş bir arazide park halinde bulunan midibüs bir anda alevler içerisinde kaldığını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Park halinde bulunan diğer araçlara yangının sıçramaması ise olası bir faciayı önledi. Öte yandan, araç kullanılamaz hale gelirken, ilk belirlemelere göre midibüsün yanıcı madde ile yakıldığı belirtildi.

Polis yangın ile ilgili olarak şüpheli olan 3 şahsı gözaltına aldı. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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