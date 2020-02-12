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Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldı

Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldıBURSA'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı.

12.02.2020 01:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:28
Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldı
BURSA'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamir dükkanın önünde bekleyen minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Minibüsten geriye sadece iskeleti kalırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldı

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Kaynak: DHA


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