Park halindeki minibüs alev alev böyle yandı
MERSİN - Mersin
'in Erdemli
ilçesinde yol kenarında park halindeki servis minibüsü alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kargıpınarı
Mahallesi D-400 Karayolu
üzerinde park halinde bulunan servis minibüsünde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede aracın tamamını saran alevlere, olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Erdemli,Mersin
04 Aralık 2018 Salı 21:50