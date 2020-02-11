Haberler » 3. Sayfa » Park halindeki minibüs alev alev yandı - Haberler

Park halindeki minibüs alev alev yandı

Sivas'ta park halindeki minibüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

11.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:44Park halindeki minibüs alev alev yandı
'ta park halindeki minibüsün alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah saatlerinde Seyrantepe mahallesi Camii sokakta meydana geldi. A.Ş. ye ait park halindeki 58 UA 152 plakalı minibüs alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
10:20  İhsan Oktay Anar kimdir? İhsan Oktay Anar hayatı, sanatı ve eserleri!
11.02.2020 19:24:18