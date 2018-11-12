Park halindeki minibüs alev topuna döndü
BATMAN - Batman
'da park halindeki bir minibüs alev topuna döndü. Olay, Gültepe
Mahallesi sanayi sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir minibüs henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, çevredekiler korku dolu anlar yaşadı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay anı çevredekilerin cep telefonlarına anbean yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:34