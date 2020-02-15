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Park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Emir Viran (21), olay yerinde hayatını kaybetti.

15.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:34Park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in ilçesinde, park halindeki minibüse çarpan otomobilin sürücüsü Emir Viran (21), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Emir Viran yönetimindeki 35 AIC 436 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp,  park halindeki 35 S 01788 plakalı minibüse çaparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle minibüs de önünde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Viran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Emir Viran'ın cansız bedeni, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



Çiğli, Güncel

Kaynak: DHA

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