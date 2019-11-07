Haberler » 3. Sayfa » Park halindeki minibüsten 269 kilo eroin ele geçirildi

Park halindeki minibüsten 269 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde bulunan bir minibüste yapılan aramada 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.

07.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:16 Park halindeki minibüsten 269 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde bulunan bir minibüste yapılan aramada 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Kasım günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevi yapıldığı belirtildi. Bu esnada park halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüsün durumundan şüphelenilmesi üzerine narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, karton koliler içerisinde 517 paket halinde toplam 269 kilo 119 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.P. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - VAN

Narkotik, İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:13   Evden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
11:10   Kocaeli'de 1.5 milyon dolarlık sanal para vurgunu: 9 gözaltı
11:10   Samsun'da FETÖ'den 3 şüpheli adliyede
11:09   Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin diğer öğrenci velileri tarafından istenmemesi...
11:06   Sakarya'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
02:47   Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
20:44   Çanakkale'de bir baba 13 yaşındaki kızıyla ilişkisi olan arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü
09:24   Eşini, aşk yaşadığı amcasının oğluna öldürten kadın ve sevgilisi, müebbet hapis cezası aldı
7.11.2019 11:26:37