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Park halindeki minibüsten 269 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde bulunan bir minibüste yapılan aramada 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.

07.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:20 Park halindeki minibüsten 269 kilo eroin ele geçirildi
Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde bulunan bir minibüste yapılan aramada 269 kilo 119 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6 Kasım günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesi'nde devriye görevi yapıldığı belirtildi. Bu esnada park halinde bulunan 65 plaka sayılı minibüsün durumundan şüphelenilmesi üzerine narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada, karton koliler içerisinde 517 paket halinde toplam 269 kilo 119 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak E.P. isimli şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.
(Mehmet Salih Akkuş/İHA)

İpekyolu, Narkotik, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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