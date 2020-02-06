Haberler » Güncel » Park halindeki minibüsün camını kırıp bozuk paraları çaldılar - Haber

Park halindeki minibüsün camını kırıp bozuk paraları çaldılar

Park halindeki minibüsün camını kırıp bozuk paraları çaldılarHATAY'da park halindeki minibüsün camını kıran hırsızlar, içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetini çalıp kaçtı.

06.02.2020 18:37 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:39
Park halindeki minibüsün camını kırıp bozuk paraları çaldılar
HATAY'da park halindeki minibüsün camını kıran hırsızlar, içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetini çalıp kaçtı.
Olay, merkez Antakya İlçesi Balıkçılar Çarşısı yanında meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Cipkindi, minibüsünü park ederek arızalı olan elektrik süpürgesini tamirciye götürdü. Bir süre sonra aracına dönen Cipkindi, yolcu koltuğunun kelebek camının kırıldığını ve torpido bölmesi üzerinde duran içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan bozuk para poşetinin çalındığını fark etti. Cipkindi'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araç üzerinde parmak izi arayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Park halindeki minibüsün camını kırıp bozuk paraları çaldılar

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Rastlantı nasıl yazılır? TDK'ya göre raslantı mı, rastlantı mı?
16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
6.02.2020 21:39:48