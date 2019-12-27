Haberler » Güncel » Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada - Haber

Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

SİVAS'ta, park halindeki minibüs alev aldı.

27.12.2019 16:41 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:41 Park halindeki minibüsün yanma anı kamerada

SİVAS'ta, park halindeki minibüs alev aldı. ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı-1 - Haber
17:42   Kayseri yola çıkan başı boş dana, trafiği birbirine kattı - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı -foto -2 - Haber
17:42   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı-aktuel görüntü - Haber
17:42   Malatya'da 55 mahalleye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:50:29