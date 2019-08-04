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Park halindeki motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada yol kenarına fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

04.08.2019 15:11 Park halindeki motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada yol kenarına fırlayan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz ilçesi Aşağıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre, Enver Ç. idaresindeki 03 LV 185 plakalı otomobil, Ömer Sağlam idaresindeki 15 AP 175 plakalı, dolmuş durağında bekleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ömer Sağlam yol kenarına savruldu. Enver Ç. idaresindeki otomobil ise çarpışmanın şiddeti ile savrularak yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yol kenarına savrulan Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Enver Ç. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ

Denizli, Honaz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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