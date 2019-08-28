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Park halindeki odun yüklü kamyon yan yattı

Park halindeki odun yüklü kamyon yan yattıKARABÜK - Karabük'te sürücüsünün motoru dinlendirmek için park ettiği odun yüklü kamyon freninin boşalması sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.

28.08.2019 22:37
Park halindeki odun yüklü kamyon yan yattı
KARABÜK - Karabük'te sürücüsünün motoru dinlendirmek için park ettiği odun yüklü kamyon freninin boşalması sonucu yol kenarındaki kanala devrildi.
Edinilen bilgiye göre henüz ismi öğrenilmeyen sürücü yönetimindeki 78 BN 030 plakalı kamyon ormandan yüklediği odunla birlikte pirinçlik mevkiine kadar indi. Eğim aşağı inerken ısınan motoru dinlendirmek için pirinçlik mevkiinde duran kamyon sürücüsünün araçtan indikten sonra imdat freninin boşalması sonucu yolun kenarındaki kanala doğru ilerleyerek devrildi. Kamyondaki odunlar devrilme ile birlikte yola döküldü. Olayın yaşandığı anda yoldan çocuk veya başka bir vatandaşın geçmemesi faciayı engelledi. Devrilme sonucu kapanan trafik kamyonun vinçle kaldırılması ile ulaşıma açıldı.
Park halindeki odun yüklü kamyon yan yattı

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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