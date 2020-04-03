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Park halindeki otobüse giren hırsızlık kamerada

Park halindeki otobüse giren hırsızlık kamerada Hadımköy otobüs durağında kalkış için bekleyen İETT otobüsüne giren hırsızlar, şoföre ait para ve akbili çalarak kayıplara karıştı.

03.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:20
Park halindeki otobüse giren hırsızlık kamerada
İSTANBUL - Hadımköy otobüs durağında kalkış için bekleyen İETT otobüsüne giren hırsızlar, şoföre ait para ve akbili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.
Olay dün saat 14.00 sıralarında Hadımköy otobüs durağında meydana geldi. Otobüs şoförü kalkış için durakta beklerken ihtiyaçlarını gidermek için durağa yakın bir büfeye gitti. Tam o sırada durakta bulunan kimliği belirsiz üç kişi otobüsün boş kaldığını görünce, şoför kabinine girerek saniyeler içerisinde şoföre ait akbil ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Park halindeki otobüse giren hırsızlık kamerada

Kaynak: İHA

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