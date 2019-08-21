Park halindeki otobüsün 3 taksiye çarpma anı kamerada

ÜSKÜDAR'da park halinde dururken freni boşalan yolcu otobüsü taksi durağındaki 3 taksiye çarptı. Otobüs ve taksilerin boş olması sebebiyle büyük bir facianın önüne geçildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 23.40 sıralarında Çamlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 34 TG 6063 plakalı yolcu otobüsü, ilk belirlemelere göre frenleri boşalarak kaymaya başladı. Yolun eğimli olması sebebiyle hızlanan otobüs, cadde üzerinde bulunan taksi durağındaki 3 taksiye çarptı. Çarmanın etkisiyle sürüklenen taksiler de kaldırımda bulunan tabelaya çarparak durabildi. Otobüs ve taksilerin boş olması sebebiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Olay anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- İstanbul