Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

İstanbul Bahçelievler
'de park halindeki bir otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 04.30 sıralarında Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi
Orkide Sokak üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Alevlerin sıçraması nedeniyle sokak üzerinde park halinde bulunan başka bir otomobilin ön kısmı ile bir iş yerinin tabelası da yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu yangının başladığı otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı iş yerine ait tabela ve diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
İstanbul,Bahçelievler
16 Aralık 2018 Pazar 09:01