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Park halindeki otomobil alev alev yandı

Park halindeki otomobil alev alev yandıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde alev alan park halindeki otomobil cayır cayır yandı.

24.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:54
Park halindeki otomobil alev alev yandı
ANTALYA - 'nın Manavgat ilçesinde alev alan park halindeki otomobil cayır cayır yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, otomobilin iç bölümü tamamen kül oldu.
Olay dün gece saatlerinde Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde Külliye Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki Ali Aksoy'a ait 07 ADT 313 plakalı Doğan marka otomobil bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden dumanlar yükselmesinin ardından kısa sürede alevler çıktığını belirten vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi yangına kısa bir sürede müdahalede bulunmasına rağmen otomobilin iç bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
İlk yapılan incelemelerde otomobilin yanmasının aküden kaynaklı olabileceği belirtilirken, aracın motor bölümünün yangından etkilenmemesi dikkatlerden kaçmadı. Yangını duyarak olay yerine gelen otomobil sahipleri, aracın 2 gün önce arıza yaptığını ve yol kenarına park edildiğini, 2 gündür hiç çalışmadığını dile getirdiler.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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