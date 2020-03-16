Park halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.
16.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:54
Bursa 'da park halindeki otomobil alev alev yandı.
Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokakta bulunan tamirhaneye getirilen park halindeki otomobile henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs bindi. İkili bir süre otomobilde oturduktan sonra aracın içerisinden alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, 2 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokakta bulunan tamirhaneye getirilen park halindeki otomobile henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs bindi. İkili bir süre otomobilde oturduktan sonra aracın içerisinden alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, 2 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Kaynak: İHA
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