Menü
Haberler ›› Yerel ››Park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

Park halindeki otomobil alev alev yandı

- Park halindeki otomobil alev alev yandı Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.

16.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:17
- Park halindeki otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa 'da park halindeki otomobil alev alev yandı.
Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokakta bulunan tamirhaneye getirilen park halindeki otomobile henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs bindi. İkili bir süre otomobilde oturduktan sonra aracın içerisinden alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, 2 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler : Bursa, Yerel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
İtalya Başbakanı Conte Haberler
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi Haberler
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Haberler
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Haberler
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi Haberler
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu Haberler
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu