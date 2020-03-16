Park halindeki otomobil alev alev yandı
- Park halindeki otomobil alev alev yandı Bursa'da park halindeki otomobil alev alev yandı.
16.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:17
- Park halindeki otomobil alev alev yandı
BURSA - Bursa 'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokakta bulunan tamirhaneye getirilen park halindeki otomobile henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs bindi. İkili bir süre otomobilde oturduktan sonra aracın içerisinden alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, 2 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
BURSA - Bursa 'da park halindeki otomobil alev alev yandı. Santral Garaj Mahallesi 3. Ülker Sokakta bulunan tamirhaneye getirilen park halindeki otomobile henüz kimliği belirlenemeyen 2 şahıs bindi. İkili bir süre otomobilde oturduktan sonra aracın içerisinden alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler otomobili sararken, 2 şahıs olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Park halindeki otomobil alev alev yandı
Manşet
Haberler
Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Haberler
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Haberler
Ukrayna'dan gelen Necati Şaşmaz, koronavirüs şüphesinden dolayı çocuklarını icra yoluyla görebildi
Haberler
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu
Haberler
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Haberler
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Haberler
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Haberler
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu