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Park halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alev topuna döndü.

31.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:01
İstanbul 'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Dudullu İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almayı başardı.
Alev topuna dönen otomobili vatandaş görüntüledi
Olay, saat 01.00 sıralarında Ümraniye, Yukarı Dudullu Mahallesi, Sevin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir otomobil birden bire alev aldı. Yükselen alevleri gören bir grup genç yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmek istedi fakat yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye, alev topuna dönen aracı söndürmeyi başardı. LPG'li olduğu anlaşılan otomobilde uzun süre soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri olay yerindeki polis ekipleriyle birlikte araç içinde ve çevresinde inceleme yaparak yangının çıkış noktasını araştırdı.
YANGINA KOLAYLA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
Alevlerin yükseldiğini gören ve müdahale etmek isteyen çevredeki vatandaşlardan Halil İbrahim yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı, "Şurada arkadaşlarımızla oturuyorduk, on kişi falandık; arkamızı bir döndük araba alev almış. Koştuk söndürmeye çalıştık, arkadaşlardan birisi de elektrikçiyim diye bağırdı, 'Stop bir şeyi var bunu sökelim buradan dedi' bunlar ne yapıyor anlamadım ben elimde kola vardı, kolayı saçmaya başladım. Ondan sonra geri çekildim tamirci arkadaş 'LPG var' diye bağırmaya başlayınca geri çekildik. İtfaiye geldi hemen söndürdü, polis ekipleri geldi bekliyoruz başında." dedi. Polis ekipleri çıkan yangında kundaklama izi olup olmadığını araştırıyor.
(İHA) Park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, İtfaiye, Güncel

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Park halindeki otomobil alev alev yandı
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