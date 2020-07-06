Park halindeki otomobil çay'a uçtu

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde yol kenarına park edilen otomobil, el freni çekilmeyince sabah saatlerinde çay'da bulundu.

Park halindeki otomobil çay'a uçtu
06.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:54
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde yol kenarına park edilen otomobil, el freni çekilmeyince sabah saatlerinde çay'da bulundu.

İlginç olay Sungurlu'da meydana geldi. Fatih Mahallesi, Fatih Ortaokulu yanında park halindeki otomobil çaya uçtu. Sabah yoldan geçenler otomobili çaya uçmuş vaziyette bulundu. Park halindeki 19 SB 889 plakalı otomobil'in, el freni çekilmediği için birden hareket etti. Yaklaşık 50 metre giden otomobil daha sonra çaya uçtu.

Mahalle sakinleri ise yol ile çay kenarının sıfır olduğunu, korkuluk bulunmadığı için tehlike arz ettiğini belirterek, yetkililerden biran önce tedbir alınması gerektiğini ifade ettiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Sungurlu, Çorum, Sabah, 3. Sayfa, Haber
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