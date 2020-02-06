Haberler » Güncel » Park halindeki otomobil kundaklandı - Haber

Park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

06.02.2020 07:59 | Son Güncelleme: 06.02.2020 07:59Park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz bir kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.

Saat 03.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Esra Ü.'ye ait 01 DFE 06 plakalı otomobilin yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, alevler otomobili sarmadan söndürdü. Maddi zarar meydana gelen araçta inceleme yapan itfaiye erleri, otomobilin sağ çamurluk ve bagaj kapağı üzerine benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Ayrıca ekipler, otomobilin yaklaşık 10 metre uzağında içi benzin kokan pet şişe buldu.Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  6 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 6 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
6.02.2020 08:18:47