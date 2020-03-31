Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce üzerine benzin dökülüp, ateşe verilerek kundakladı.

31.03.2020 06:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 06:08
Park halindeki otomobil kundaklandı

ADANA'da park halindeki otomobil, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce üzerine benzin dökülüp, ateşe verilerek kundakladı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73003 Sokak'ta meydana geldi. Gece, dışarıdan gelen gürültüye uyanan Mehmet Aslangöz, pencereden baktığında park halindeki otomobilden alevlerin yükseldiğini, kırmızı renkli bir otomobilin de hızla uzaklaştığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, otomobilin sol arka kısmındaki alevleri, aracı sarmadan söndürdü. Otomobil ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphelilerin kundaklamada kullandığı yanmış pet şişeyi, aracın birkaç metre yakınında buldu. Polis, kundaklama ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Park halindeki otomobil kundaklandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka Haberler
İki uzman yeni korona araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Hayalet vaka
ABD’li sanatçı ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağış yaptı Haberler
ABD'li sanatçı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı
Fransa’nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi Haberler
Fransa'nın ardından ABD de koronada sonuç veren ilacın kullanımına izin verdi
Haluk Levent ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına destek verdi Haberler
Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi
Tedirgin eden senaryo: İran’da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek Haberler
Tedirgin eden senaryo: İran'da 5 bin kişi daha koronavirüsten ölecek
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi Haberler
Evden çıkamayan çiftçinin tarlasını jandarma işledi
’Hayvan pazarları yeniden açıldı’ iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi Haberler
"Hayvan pazarları yeniden açıldı" iddiasına Çinli yetkililer yanıt verdi
Bahçeli’den Milli Dayanışma Kampanyası’na destek: 5 maaşını bağışladı Haberler
Bahçeli'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek: 5 maaşını bağışladı

Son Dakika Güncel Haberleri

06:16: Jandarma Genel Komutanlığı Kıyafet Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber 06:08: Park halindeki otomobil kundaklandı - Haber 06:06: Adana'da park halindeki otomobil kundaklandı - Haber 05:58: Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakalayan kadın gözaltına alındı - Haber 05:16: Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 oldu - Haber 01:01: İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif - Haber 23:52: ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı - Haber 23:30: Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi - Haber 22:57: Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi - Haber 22:30: Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi - Haber 21:20: Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi - Spor 11:32: Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı - Haberler