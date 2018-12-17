Park Halindeki Otomobil Yandı

Ağrı
'da park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
Alpaslan Mahallesi 1501 Sokak'ta park halindeki 09 D 3012 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.
Alevlerin sıçraması nedeniyle ön tarafta bulunan başka bir otomobil ise yanmak üzereyken sahipleri tarafından uzaklaştırıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. LPG'li olduğu ifade edilen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı da ileri sürüldü.
Ağrı
Kaynak: AA