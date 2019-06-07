Park halindeki otomobil yandı

Erzincan
'da park halindeyken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler
Mahallesinde park halinde bulunan Erkan Turan'a ait 24 DE 414 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. LPG'li olduğu ifade öğrenilen otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Polis
ekipleri yangının ardından tamamen kullanılamaz hale gelen otomobille ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan araç sahibi Turan, bayram tatili olması nedeniyle evde bulunduğunu ve komşularının haber vermesi üzerine aracındaki yangından haberdar olduğunu söyledi.
Kaynak: AA
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