27.06.2019 16:13
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Park halindeki otomobil yandı

Park halindeki otomobil yandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgilere göre, İstasyon Caddesi'nde Fırat Birol'a ait otomobil park edildikten kısa bir süre sonra aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Çevredeki vatandaşların da yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın, Sandıklı İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana gelirken, yangının aracın elektrik aksamından çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Afyon , Sandıklı , Güncel

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