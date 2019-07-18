Haberler» 3. Sayfa» Haber

Park halindeki otomobil yandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir otomobil biranda alev aldı.

18.07.2019 16:35 Park halindeki otomobil yandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde park halindeki bir otomobil biranda alev aldı. Otomobili tamamen yanmaktan itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kentpark civarında meydana geldi. Kamil Halaç'a ait 06 TP 527 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Aracın bagaj kısmından duman geldiği fark eden vatandaşlar durumu araç sahibine bildirdi. Araç sahibi yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede aracı söndürdü.

Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:16   Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
20:15   Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu
20:14   Otopark operasyonuyla ilgili avukattan açıklama
20:10   Tekirdağ'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
19:58   Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama
19:47   Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
19:47   Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi