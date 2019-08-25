Haberler» 3. Sayfa» Haber

Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil alev alarak yandı.

25.08.2019 16:30 Park halindeki otomobil yandı
Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Ümit Tepe'ye ait 27 YS 122 plakalı otomobil, park halindeyken bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Otomobilin motor kısmından başlayan alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:10   Hatay'da bitki örtüsü ve zeytinlik yangını çıktı
18:10   Gaziantep'te iki grup döner bıçakları ve sopalarla birbirine girdi: 1 ölü 4 yaralı
17:53   Yanan dandır evi kullanılmaz hale geldi
17:50   Bıçaklanma anı güvenlik kamerasında
17:48   Adıyaman'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı
17:46   Antalya'da iki aile arasındaki kavgada silah ve kılıçlar konuştu: 3 yaralı
17:39   Hong Kong'da molotoflu eylem