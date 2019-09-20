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Park halindeki otomobil yandı

Adıyaman'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

20.09.2019 10:59Park halindeki otomobil yandı
Adıyaman'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Arslan'ac ait 02 DD 235 plakalı otomobil park halinde iken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı motor kısmında yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında otomobil tamamen yanmadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Hüseyin Arslan, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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