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Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

21.07.2019 18:22 Park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Gölen Mahallesi'nde Çekdar Samur, babasına ait park halindeki 34 NZ 749 plakalı otomobile bindi.
Bir süre sonra otomobilden yoğun duman çıktığını fark eden baba Fadıl Samur çevredekilerinde yardımıyla oğlunu araçtan çıkararak Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Çekdar Samur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Güncel

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