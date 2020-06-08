Park halindeki otomobile giren yılan paniğe yol açtı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobile girdiği ileri sürülen yılan paniğe yol açtı.

Park halindeki otomobile giren yılan paniğe yol açtı
08.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:12
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, park halindeki otomobile girdiği ileri sürülen yılan paniğe yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde park halinde olan otomobilin sürücüsü Mehmet Kaşlı, aracına yılan girdiğinin söylendiğini ve binemediğini belirterek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor bölümüne girdiği iddia edilen yılanı özel aparatlar kullanarak ortaya çıkarabilmek için seferber oldu. Polis ekipleri de otomobilin çevresinde önlem alarak kaldırım üzerinde her iki tarafa şerit çekerek vatandaşları araca yaklaştırmadı. Bir kişinin fotoğrafını çektiğini belirttiği yılanın iriliği ve cinsi hakkında görgü tanığı olan vatandaşlardan bilgi almaya çalışan itfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümünde, altında, lastiklerin çevresinde ve ara boşluklarda yaptığı uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara sinek ilacı sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de netice alınamayınca görevlilerin talebi doğrultusunda sürücü aracın motorunu çalıştırdı. Yılan tüm çabalara rağmen araçtan çıkarılamayınca, itfaiye ekipleri sürücünün otomobilini itfaiye teşkilatının da yer aldığı Beyşehir Belediyesinin kademesine götürmesini istedi. İtfaiye aracını takip ederek kademeye getirilen otomobilin altına giren itfaiye ekipleri, buradaki çalışmasında da yılana rastlayamadı. Bunun üzerine hortumla çamurluk bölümüne su tutularak yılan çıkarılmaya çalışıldı, bunda da başarılı olunamayınca sürücü çalışmalarının sonlandırılmasını isteyerek aracıyla evinin yolunu tuttu.

Otomobil sürücüsü Mehmet Kaşlı, aracıyla cadde üzerinde bir yakınını çay içmek amacıyla ziyaret ettiğini anlatarak, sohbet esnasında dışarıda bir otomobile yılan girdiğinin konuşulması üzerine iş yerinden dışarıya çıktığını ifade etti. Mehmet Kaşlı, daha sonra bahsi geçen yılanın girdiği söylendiği otomobilin kendi otomobili olduğunu ancak yılanı görmediğini kaydetti. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas’ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Haberler››3. Sayfa››Park halindeki otomobile giren yılan paniğe yol açtı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:16: Alman SPD lideri Esken: "Alman polisinde gizli ırkçılık var" - Haberler 14:15: Bahçeli'den gündeme ilişkin açıklamalar - Haberler 14:15: AK Parti MKYK toplandı - Haberler 14:13: Ara verilen fidan satışları yeniden başladı - Haberler 14:13: Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin uzun metraj yarışma filmleri açıklandı - Haberler 13:59: Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi - Haberler 13:19: Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi - Haberler 12:03: Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı 10:34: Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor 10:13: Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı