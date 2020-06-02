Park halindeki otomobile saldıran köpekler, tamponu kopardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan bir otomobile saldıran köpekler, ön tamponu kopardı.

02.06.2020 22:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:22
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan bir otomobile saldıran köpekler, ön tamponu kopardı.
Fatih Sanayi Sitesi'nde Yunus Ürkek'e ait oto tamirhanesinin önüne dün bakım için bırakılan 45 AEP 522 plakalı otomobilin bugün tamponunun parçalandığı görüldü.
İş yeri güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu site içinde beslenen bir grup köpeğin araca saldırması ve tamponu koparması, kamera görüntülerinde tespit edildi.
Yunus Ürkek, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerin kovaladığı bir kedinin otomobilin içine girdiğini tahmin ettiklerini, ancak köpeklerin tamponu parçalamasının şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti. Park halindeki otomobile saldıran köpekler, tamponu kopardı

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Fatih, Güncel, Haber

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