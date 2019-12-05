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Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntüledi

Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntülediDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden 1'i, park halindeki otomobilin lastiğini kesip, aynasını kırdıktan sonra yere düştü.

05.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:30
Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntüledi
'nin ilçesinde, sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden 1'i, park halindeki otomobilin lastiğini kesip, aynasını kırdıktan sonra yere düştü. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, yere düşen bu kişiyi arkadaşı kaldırıp, beraber yollarına devam etti.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi 1713 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1'inin, park halindeki bir otomobile zarar vermesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında, sokakta yürüyen ve aşırı alkollü olduğu gözlenen 2 kişiden 1'i, park halindeki aracın yanına yaklaşıp, lastiğini bıçakla kesti. Ayakta durmakta zorlanan bu kişi, lastiği kestikten sonra aracın sağ aynasını kırdı. Araca zarar veren kişi, daha sonra alkolün etkisiyle yere düştü. Diğer kişi ise, yere düşen ve alkolün etkisiyle ayağa kalkamayan arkadaşını kaldırıp, yollarına devam etti. Sabah aracının aynasının kırık, lastiğinin ise kesik olduğunu gören araç sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntüledi

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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