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Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntüledi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden 1'i, park halindeki otomobilin lastiğini kesip, aynasını kırdıktan sonra yere düştü.

05.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:14Park halindeki otomobile zarar verdi, kamera görüntüledi

DENİZLİ'nin ilçesinde, sokakta yürüyen alkollü 2 kişiden 1'i, park halindeki otomobilin lastiğini kesip, aynasını kırdıktan sonra yere düştü. Yanında bulunan arkadaşının desteğiyle ayağa kalkan şahıs, arkadaşıyla beraber yoluna devam etti.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Akkonak Mahallesi 1713 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen 2 kişiden 1'inin, park halindeki bir otomobile zarar vermesi bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kamera kayıtlarında, sokakta yürüyen ve aşırı alkollü olduğu gözlenen 2 kişiden 1'i, park halindeki aracın yanına yaklaşıp, lastiğini bıçakla kesti. Ayakta durmakta zorlanan şahıs, lastiği kestikten sonra aracın sağ aynasını kırdı. Araca zarar veren kişi, daha sonra alkolün etkisiyle yere düştü. Diğer kişi ise, yere düşen ve alkolün etkisiyle ayağa kalkamayan arkadaşını kaldırdı. Sabah aracının aynasının kırık, lastiğinin ise kesik olduğu gören araç sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Merkezefendi, Güncel

Kaynak: DHA

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