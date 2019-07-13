13.07.2019 15:27
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Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı

Park halindeki otomobili kül olmaktan itfaiye kurtardı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobil, elektrik aksamından çıkan yangında hasar gördü.

Olay öğlen saatlerinde Gebze Yeni Çarşı İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Kaya adlı şahıs, 06 YMH 49 plakalı otomobilini İsmetpaşa Caddesi üzerine park ederek alışverişe gitti. Kaya'nın kuyumcu dükkanına girmesi sonrasında elektrik aksamında kısa devre oluşan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin yardımıyla yanan aracına müdahale eden Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa

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