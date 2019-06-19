19.06.2019 08:58
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Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı

Adana'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.

Adana'da park halindeki otomobilin lastikleri çalındı.
Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde ikamet eden Muhammet Türe, sabah işe gitmek için evinden çıktığında park halindeki 01 L 4696 plakalı otomobilini 4 lastiğinin çalınmış ve kriko üzerine bırakılmış halde buldu.
Türe'nin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada aracın lastiklerinin yanı sıra bagaj kısmındaki ses sisteminin de çalındığını tespit etti.
Güvenlik sistemleri üzerine iş yapan bir firmada çalışan Türe, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilini 1,5 ay önce aldığını belirtti.
Otomobilini saat 20.00'de park ettiğini anlatan Türe, "İşe gitmek için sabah evden çıktığımda araç bu şekildeydi. 12 bin 500 liraya borca almıştım. Borcunu ödüyordum ama işte arabanın jantları lastikleri gitti." ifadesini kullandı.Park halindeki otomobilin lastikleri çalındı
Kaynak: AA
Seyhan, Merkez, Sabah, Adana, Güncel

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