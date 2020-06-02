Park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Düzce'de bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

02.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:45
Düzce'de bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Hamidiye Mahallesi Umut Sokak'ta Serhat Kaya, evinin önünde bulunan konteynere çöp atmak istedi.
Bu sırada kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki araçtan kedi sesi duydu.
Kaya, otomobilin altına bir kaba süt koyarak yavru kediyi çıkarmaya çalıştı.
Uzun süre çevredeki vatandaşlarla kediyi çıkaramayan Kaya, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç sahibine ulaşamayınca kendi yöntemleriyle kaputu açtı. Hava verilerek bulunduğu yerden çıkarılan yavru kedinin herhangi bir yarasının olmadığı görüldü.
Yavru kediyi sahiplenerek evine götüren Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araçtan ses duydum ve çıkarmak için uğraştım. Sağ olsun itfaiye ekipleri yardımcı oldu ve başarılı bir çalışma yaptı. Kediyi sahiplenmek istedim. Bundan sonra benimle yaşayacak." diye konuştu. Park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: AA

Etiketler: Hamidiye, İtfaiye, Düzce, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak Haber
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Haberler››Güncel››Park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yavru kediyi itfaiye kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:42: Büyükşehir'de Halk Günü buluşmaları - Haber 15:41: Karamürsel'de yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu düşüp başını çarpan öğretmen öldü - Haber 15:40: Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi - Haber 15:40: Son dakika haberi! Mersin'de 'silah ticareti' operasyonu: 13 gözaltı - Haber 15:40: Son dakika haberi: Samsun'da yola atlayan yarı çıplak kadını polis kurtardı - Haber 15:34: WhatsApp'ta artık rehberinizde olmayan birine, kaydetmeden mesaj atılabilecek - Haberler 14:47: Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak - Ekonomi 14:27: Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı - Haber 14:24: 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti - Haber