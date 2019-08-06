Haberler» Güncel» Haber

Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü

Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

06.08.2019 15:08
Park halindeki otomobilin üzerinden düşen çocuk öldü
Gaziantep'te oyun oynamak için çıktığı park halindeki otomobilin üzerinden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Tilkicier, merkez Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynarken park halindeki bir otomobilin üzerine çıktı.
Bu sırada dengesini kaybedip düşen ve ağır yaralanan Tilkicier, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:45   Besni'de zabıta ekipleri fırın denetimlerini sürdürüyor
16:45   Ünlüler, fındık hasadı için kamera karşısında
16:45   Millet Bahçesi için yer tahsisi yapıldı
16:44   Başkan Demir: "Vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor"
16:44   Bursa Kent Konseyi'nde gündem deprem
16:44   Kaymakam Özadalı güvenlik korucularıyla toplantı yaptı
16:44   Sarıyer'de kayıp iki gençten birinin cesedi bulundu