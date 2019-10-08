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Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.

08.10.2019 14:54Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Topraklık Mahallesi 583 Sokak üzerinde Ercan Başkaya'ya ait 20 AAE 666 plakalı park halindeki otomobilin üzerine gövdesi çürüyen çınar ağacı devrildi.
Ağacın üzerine devrildiği otomobilde hasar meydana geldi.
Ağaç, belediye ekipleri tarafından motorlu testere ile kesilerek kaldırıldı.
Otomobil sahibi Ercan Başkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akşamdan biraz rüzgar ve yağmur vardı. Herhalde ağaç gövdesi çürümüş ve arabamın üzerine devrildi. Araba park halindeydi ve biz de araca binmek için geliyorduk." dedi.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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