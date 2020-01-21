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Park halindeki otomobilinde çıkan yangında öldü

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Mümin Varol (58), park halindeki otomobilinde, sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi.

21.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:57Park halindeki otomobilinde çıkan yangında öldü

MUĞLA'nın ilçesinde Mümin Varol (58), park halindeki otomobilinde, sigara izmaritinden çıktığı sanılan yangında yaşamını yitirdi.

Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Şehit Sadık Bey Caddesi'nde park halinde bulunan 48 M 6302 plakalı otomobilde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede, Mümin Varol'un yanmış cesedi bulundu. Varol'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Varol araç içinde uyurken sigara izmaritinden çıktığı ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili polis soruşturma başlattı.



Patlangıç Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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