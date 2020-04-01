Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Eskişehir'de sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

01.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:59
Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar
Eskişehir 'de sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 21.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yılmazalp sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokakta park halinde olan 4 otomobile kimliği belirsiz 4 kişi tarafından zarar verildi. Civarda oturan vatandaşların şahısları görüp bağırmaları üzerine şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Öte yandan şahısların alkollü oldukları tahmin ediliyor.

Araçlarda çizik ve kırık sonucu maddi hasarlar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Şirintepe, Eskişehir, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:58: Edremit'e giriş-çıkışlarda yol kontrol tedbirleri artırıldı - Haberler 13:56: Denizli, sabun köpükleriyle beyaza büründü - Haberler 13:55: Koronavirüs: Hindistan tren kompartımanlarını karantina koğuşlarına dönüştürüyor - Haberler 13:53: Bolu'da, 6 eve girerek hırsızlık yapan 4 şahıs adliyeye sevk edildi - Haberler 13:52: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 12:37: Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı - Haberler 12:14: İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 11:57: İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi - Haberler 11:49: AK Partili Göksu'dan dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na yanıt geldi - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz