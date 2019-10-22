Haberler » Güncel » Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu

Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu

Siirt'te park halindeki pikap içerisinde bir kişi ölü bulundu.

22.10.2019 12:06Park halindeki pikabın içinde ölü bulundu
Siirt'te park halindeki pikap içerisinde bir kişi ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Doğan Mahallesi'nde askerlik şubesi karşısındaki sokakta park halindeki 65 NF 559 plakalı pikapta, bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, Ercan Yılmaz'ın (21) hayatını kaybettiğini tespit etti.
Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi, Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yılmaz'ın ölüm nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20 "Avro Bölgesi'nde bankalar kredi şartlarını gevşetti"
12:20 Talas Belediyesinden ihale
12:20 Amatör boksörü döverek öldüren arkadaşları hakim karşısında
12:19 Barış Pınarı'nda 775 terörist etkisiz hale getirildi
12:19 Dijital hastaneler ve robot hekimler çok yakında!
12:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda konuştu -3
12:19 Denizli'deki Bağbaşı Yaylası'na ziyaretçi akını
22.10.2019 12:21:05