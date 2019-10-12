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Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralı

Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralıHATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.

12.10.2019 17:43
Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde mandalina sandıklarını taşıyan pikabın devrilmesi sonucu arabada bulunan kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı mağaracık mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandalina sandıklarıyla dolu olan 31 ABZ 131 plakalı pikap, toprağın kayması sonucu bahçeye düştü.
Arabanın içinde bulunan ismi alınamayan sürücü, pikabın devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Park halindeki pikap toprağın kayması sonucu devrildi: 1 yaralı

Samandağ, Hatay, Yerel

Kaynak: İHA

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