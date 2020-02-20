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Park halindeki servis otobüsünde alkol alıp teybi çaldılar

Samsun'un Bafra ilçesinde kişi veya kişiler park halindeki bir otobüste alkol alıp teybini çaldılar.

20.02.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:49Park halindeki servis otobüsünde alkol alıp teybi çaldılar
'un ilçesinde kişi veya kişiler park halindeki bir otobüste alkol alıp teybini çaldılar.

Olay, Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine ait park halindeki 55 JV 248 plakalı servis otobüsünün sağ ön kapısını kırıp içeri giren henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler araç içerisinde alkol aldılar. Otobüsün içinde alkol alan şahıslar daha sonra teybini alıp kaçtılar. Aracın yanına gelen servis otobüsü şoförü durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri otobüste inceleme yaptı. Ekipler olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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