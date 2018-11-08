Park Halindeki Tıra Başka Bir Tır Çarptı

08 Kasım 2018 Perşembe 18:11



08 Kasım 2018 Perşembe 18:11

Beylikdüzü'nde Liman Caddesi üzerinde park halinde olan bir tıra başka bir tır arkadan çarptı. Arkadan çarpan tır sürücüsü sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarılırken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Kaza, Beylikdüzü liman Caddesi, Yakuplu istikameti'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cavit Uyar idaresinde 17 HB 127 plakalı tır, park yasağının olduğunu liman yolu girişinde park halinde dururken, Mahmut Ali Kurt idaresindeki 34 AT 5913 plakalı TIR direksiyon hakimiyetinin kaybederek arkadan çarptı. Kazada arkadan çarpan tır sürücüsü Mahmut Ali Kurt şoför mahallinde sıkışarak uzun süre yardım bekledi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların müdahaleleriyle sıkıştığı yerden çıkarılan Kurt, Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri durma noktasına gelen trafiği tek şeritli devam etmesi için yoğun çaba harcadı. Kaza nedeniyle liman girişinde uzun kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.(Erdal Can İçelli/İHA)