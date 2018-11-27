27 Kasım 2018, 11:14
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Park Halindeki Tıra Otomobil Çarptı: 2 Ölü 2 Yaralı

Park Halindeki Tıra Otomobil Çarptı: 2 Ölü 2 Yaralı

Kocaeli’nde viraj dönüşünde hakimiyetini kaybeden otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nde viraj dönüşünde hakimiyetini kaybeden otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Harun G. idaresindeki 80 GV 075 plakalı otomobil virajı alamayarak park halindeki 16 JBA 78 çekici plakalı tıra arkadan çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. 4 kişinin bulunduğu araçta, 11 yaşındaki Şükrü Aziz Avran olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mahmut Hülagü kaldırıldığı Özel Körfez Marmara Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise Derince Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ Körfez,Kocaeli
27 Kasım 2018 Salı 11:14



YORUMLAR (1)
ALAATTİN: Arac kullanmak dikkat beceri ve bilgi ister.bana birşey olmaz veya yaptim oldu mantığiyla olmaz.hayati önem taşıyan can ve mal emniyeti için son derece ehemmiyet arz eden bir meslektir şöforlük.önce insan olacaksınki konmüş kurallara uyacaksın.meskun mahalde tirın ne işi var .meskun mahallerde tır kamyon otobus gibi agir taşıtlarin park etmesi yasak.ama gel gorki bizim ulkemizde kavsak içine.donel kavsaklara.sokak aralarina.yani insan aklının almadiğı yaerlere rahatlıkla hertürlü park yapilıyor..iste sonucu boyle ağır oluyor.
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