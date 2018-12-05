05 Aralık 2018 Çarşamba 12:20



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:20

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeki tırın kabini yandı.İzmir'den Erzurum'a sıvı sabun taşıyan Turan Akdoğan yönetimindeki 42 VE 071 plakalı tırın lastikleri, Kovalı köyü yakınlarında yola dökülen hurdalardan dolayı patladı. Akdoğan'ın bir akaryakıt istasyonuna park ettiği tırın kabin kısmında bir anda yangın çıktı.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, tırın kabin kısmında hasar oluştu.Akaryakıt istasyonunda çalışan Mahmut Can Taçyıldız, yangını gördükten sonra akaryakıt istasyonundaki yangın tüpleriyle müdahale ettiğini ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.Aynı bölgede iki aracın lastiklerinin de yola dökülen hurda parçalarından dolayı patladığı öğrenildi.