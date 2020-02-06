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Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki iki tır garajında park halindeki 22 tırın fren sistemlerinin elektronik kontrol ünitelerini çalan 3 zanlı tutuklandı.

06.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:00Park halindeki tırların fren sistemini çalan 3 kişi tutuklandı
'in ilçesindeki iki tır garajında park halindeki 22 tırın fren sistemlerinin elektronik kontrol ünitelerini çalan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesi Mahallesi'nde bulunan iki tır garajında park halindeki 22 tırdan piyasa değeri yaklaşık 145 bin lira olan ABS elektronik kontrol ünitelerinin çalınması olayına ilişkin çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık zanlıları olduğu tespit edilen D.Ş, H.Ö, İ.K. ve M.K, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karacailyas, Akdeniz, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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