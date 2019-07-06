06.07.2019 13:55
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-Park halindeki yanan araca vatandaş müdahale etti

-Park halindeki yanan araca vatandaş müdahale etti

Zonguldak'ta park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti.

Zonguldak'ta park halindeki otomobilin motor kısmından çıkan yangına vatandaşlar müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Gazipaşa caddesinde meydana geldi. Park halindeki 06 HBL 46 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın çıktığını gören vatandaşlar ellerine yangın söndürme tüplerini alarak yangına müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan maddi hasar meydana gelen araç çekici yardımıyla çekildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Zonguldak, Gazipaşa, 3. Sayfa

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